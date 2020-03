Banque nationale de Belgique : La Banque nationale lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus

Jeudi soir, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'un groupe de travail économique qui sera chargé de lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Ce groupe de travail, baptisé Economic Risk Management Group (ERMG), rassemble des représentants d'importants groupes d'intérêts économiques, du secteur financier, des organismes publics, des communautés et des régions, du monde universitaire et des partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales). Ce groupe de travail est coprésidé par le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, et par le docteur Piet Vanthemsche.

Ce groupe de travail a pour mission de cartographier l'ampleur des conséquences pour l'économie et pour le secteur financier, de détecter les risques en temps et en heure et de formuler des recommandations de mesures de soutien.

Le ERMG s'est réuni pour la première fois ce soir. La Première ministre, les vice-Premiers ministres et de nombreux autres ministres ont eux aussi assisté à cette première réunion.

La Banque nationale joue un rôle important dans le soutien à cette initiative. Plus de 100 collaborateurs de la Banque nationale ont été mobilisés pour contribuer à temps plein au bon fonctionnement du ERMG, sous la direction du gouverneur et de l'ensemble du Comité de direction de la Banque nationale. Il s'agit notamment d'économistes spécialisés en macro- et en micro-économie, de statisticiens, d'analystes du marché financier et d'experts des mondes bancaire et des assurances.

« L'approche des conséquences économiques sera la priorité absolue de la Banque nationale », affirme le gouverneur Pierre Wunsch. « Nous avons mobilisé tous nos meilleurs experts à temps plein et ils travaillent sans relâche. En ces moments exceptionnels, nous devons fournir des efforts exceptionnels. En collaboration avec les membres du ERMG, nous allons tout mettre en œuvre pour notre économie. En outre, au niveau de l'Eurosystème, nous sommes également très occupés. En tant que membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, j'ai ainsi contribué à prendre la décision de lancer un programme d'achats d'obligations d'un montant de 750 milliards d'euros. »