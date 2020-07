Banque nationale de Belgique : La Banque nationale prolonge sa recommandation de suspendre temporairement les distributions de dividendes au sein du secteur de l'assurance

À l'instar d'autres secteurs économiques, le secteur de l'assurance est touché par les conséquences de la pandémie de COVID-19. Bien que la solvabilité du secteur de l'assurance se maintienne à un niveau adéquat, il règne encore une grande incertitude quant aux conséquences à long terme de cette pandémie pour le secteur de l'assurance. Les états financiers et prudentiels des assureurs se caractérisent par une incertitude élevée dans les hypothèses qui sous-tendent les projections à long terme, nécessaires pour établir le bilan, ce qui entraîne une complexité et une incertitude accrues dans l'évaluation de l'incidence de cette pandémie sur la situation financière des assureurs.

Conformément aux recommandations du CERS du 27 mai dernier, la Banque continue donc d'insister pour que les assureurs suspendent leurs distributions de dividendes prévues et prolonge sa recommandation au moins jusqu'au 1er janvier 2021. En outre, la Banque continue d'appeler à adopter une attitude prudente et conservatrice en matière de rémunération variable et de participation aux bénéfices. L'organe légal d'administration des (ré)assureurs est tenu de prendre toutes les mesures pertinentes et nécessaires afin de pouvoir donner suite à ces recommandations de la Banque.

Aux fins de la mise en œuvre de ces recommandations, la Banque introduira les adaptations nécessaires dans la circulaire NBB_2020_012.