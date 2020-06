Banque nationale de Belgique : La perte de chiffre d'affaires due à la crise du coronavirus reste importante même si elle a déjà été réduite de moitié

La position de liquidité des entreprises s'améliore également à nouveau selon les résultats de cette dernière enquête. En effet, dorénavant, seule une entreprise sur cinq déclare ne pas pouvoir tenir sa position de liquidité plus de trois mois. À titre de comparaison, cela concernait 38 % des entreprises durant la période de confinement et 23 % lors de l'enquête précédente. Plus spécifiquement, pour les répondants du secteur de l'horeca, le chiffre est retombé de 46 % lors de l'enquête précédente à 36 % cette semaine.

Le degré d'inquiétude, mesuré sur une échelle allant de 1 (peu inquiet) à 10 (fort inquiet), a, par ailleurs, à nouveau fléchi cette semaine, poursuivant ainsi la tendance à la baisse observée depuis la première phase du déconfinement datant du début du mois de mai. Depuis l'enquête précédente, l'indice est ainsi revenu de 6,3 lors de l'enquête précédente à 5,9 cette semaine. Au niveau des plans d'investissement, les entreprises continuent toutefois de se montrer prudentes puisque l'estimation de l'impact de la crise du coronavirus sur les investissements est restée stable, en moyenne, par rapport à l'enquête précédente. Les entreprises qui avaient un plan d'investissement prévoient une baisse moyenne non pondérée de leurs investissements de 34 % comparativement à ce qui était prévu avant la crise du coronavirus. Ce chiffre était de 32 % lors de l'enquête précédente. Notons qu'un tel résultat aurait un effet sensible sur la demande intérieure et, a fortiori, sur la croissance de l'activité s'il venait à se confirmer.

Alors que le nombre de chômeurs temporaires a fortement diminué, les pertes d'emplois prévues restent conséquentes

À bien des égards, les résultats de cette semaine apparaissent donc meilleurs que ceux enregistrés pendant les semaines de confinement. Un élément positif supplémentaire notable contribuant à cette amélioration réside dans le fort recul du recours au chômage temporaire depuis la fin du mois d'avril, et ce enquête après enquête. Fin avril, les entreprises interrogées ont indiqué que le chômage temporaire touchait 29 % de l'emploi dans le secteur privé (à l'exclusion des travailleurs indépendants). Cette semaine, la part du chômage temporaire dans le secteur privé est retombé à « seulement » 11 %. Cette évolution est par ailleurs particulièrement importante dans l'horeca qui a vu la part des employés au chômage temporaire chuter de 89 % à la fin du mois de mai à 38 % cette semaine.

La situation sur le marché du travail reste toutefois préoccupante puisque d'une part, le taux de 11 % de l'emploi privé mis au chômage temporaire reste conséquent (et lourd à financer) et, d'autre part, les perspectives d'emploi pour les mois à venir qui restent teintées de pessimisme. Plus précisément, une question de l'enquête porte sur les perspectives pour l'emploi dans les entreprises d'ici la fin de l'année et les résultats de cette semaine indiquent une réduction du nombre d'employés dans le secteur privé estimée à quelque 6 %, soit plus de 150 000 personnes. Même si cela représente une certaine embellie par rapport à la réduction de 180 000 employés estimé sur la base des résultats de l'enquête au début du mois de juin, cet impact négatif sur le marché du travail reste important. En outre, la réduction en pourcentages du nombre d'employés devrait encore s'avérer plus importante dans certains secteurs tels que l'horeca (-15 %) et le secteur des arts, spectacles et services récréatifs (-32 %).