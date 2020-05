Banque nationale de Belgique : Le redressement de l'économie belge s'amorce difficilement et jusqu'à 180 000 chômeurs temporaires pourraient être licenciés à court terme

La faiblesse de l'amélioration s'explique notamment par une évolution contrastée au niveau sectoriel. En particulier, une sensible amélioration est observée dans certaines branches d'activité, comme le commerce (en particulier le commerce de détail non alimentaire et le commerce de gros) et le secteur de la construction. Les mesures de déconfinement qui ont été mises en place ces deux dernières semaines ont permis à certains commerces de rouvrir. En revanche, certaines branches des services, comme l'immobilier ainsi que le secteur de l'information et de la communication, ont fait état d'une nette dégradation du chiffre d'affaires. Même la contraction du chiffre d'affaires dans l'industrie agricole semble un peu plus importante cette semaine, mais cette comparaison est compliquée par le fait que Boerenbond ait participé à l'enquête visée ici, mais pas à celle de la semaine précédente, ce qui rend les chiffres actuels plus fiables

L'enquête de cette semaine a été lancée le 5 mai, si bien que la période couverte depuis l'assouplissement des mesures de protection citées précédemment - qui a pris effet le 4 mai - est relativement courte. Il se peut dès lors qu'il soit encore trop tôt pour que les effets de cet assouplissement se ressentent pleinement dans les résultats de l'enquête si bien que l'on s'attend à ce que les pertes rapportées en matière de chiffre d'affaires continuent de se résorber dans les prochaines semaines. Il convient toutefois de souligner qu'en dépit du redressement par phase de l'économie, il faudra peut-être un laps de temps considérable afin de voir l'économie se redresser totalement : 60 % des entreprises sondées pointent en effet la demande insuffisante comme étant le principal obstacle à cette reprise.

Concernant les problèmes de liquidité, la proportion des entreprises interrogées indiquant ne pas pouvoir maintenir leur position de liquidité au-delà de trois mois baisse légèrement : 29 % (contre 35 % la semaine passée). Le risque de faillite diminue aussi tout en restant relativement élevé et concentré dans certains secteurs. En effet, 7 % des entreprises évoquent une faillite probable ou très probable, mais la proportion atteint 28 et 19 % respectivement dans le secteur des « arts, spectacles et services récréatifs » et dans l'horeca.

Un chômeur temporaire sur cinq est susceptible de perdre son emploi durant l'été

Au cours de la phase de crise actuelle, le système du chômage temporaire s'est révélé être un stabilisateur important : les chômeurs temporaires perçoivent certes une indemnité de l'État, mais ils restent occupés par leur entreprise. Ce système revêt toutefois, par définition, une nature temporaire. C'est pourquoi l'enquête sonde également les intentions des entreprises s'il venait à prendre fin. Cette interruption est actuellement prévue pour la fin du mois de juin.