Banque nationale de Belgique : Les entreprises belges estiment que la crise du coronavirus comprime leur chiffre d'affaires d'un tiers PDF

2020-04-03

Les entreprises belges estiment que la crise du coronavirus comprime leur chiffre d'affaires d'un tiers

(ERMG, avril 2020)

Bruxelles, avril 2020 - Les entreprises et entrepreneurs belges accusent le coup depuis le début de la crise du coronavirus. Une enquête menée auprès de

4 725 entreprises situées en Belgique et sur la demande de l'Economic Risk Management Group (ERMG) révèle que quatre firmes sur dix interrogées rapportent une chute de plus de 75 % de leurs ventes. L'horeca, le secteur des arts, spectacles et activités récréatives et le commerce sont lourdement touchés. En outre, 50% des entreprises évoquent des problèmes de liquidité.

Ces lundi 30 et mardi 31 mars, une enquête a été réalisée par certaines fédérations d'entreprises et

d'indépendants (BECI, VOKA, UNIZO et UWE)1 auprès de 4 725 entreprises privées situées à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Il s'agit d'une très grande enquête qui a été rendue possible grâce à une collaboration unique entre les fédérations et une coordination par la BNB et la FEB. Cette initiative sera en principe répétée sur base hebdomadaire. Au travers de cette enquête, on a pu évaluer l'incidence de la crise du coronavirus sur l'activité économique en Belgique et sur la santé financière des entreprises belges interrogées. Notons au préalable que l'enquête visait principalement les entreprises privées. Il faut souligner que certains secteurs publics tels que l'enseignement ne sont pas représentés, même si ces derniers sont aussi impactés.

Tableau 1: Impact de la crise du coronavirus sur le chiffre d'affaires de l'entreprise (pourcentages)

Simple moyenne Moyenne pondérée2 Région flamande -55 -35 Région Bruxelles-Capitale -53 -31 Région wallonne -53 -30 Belgique1 -54 -33

Sources: BECI, FEB, UNIZO, UWE, VOKA, BNB

Pondérations basées sur la part de l'emploi privé en Région Flamande, Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne. Pondérations basées sur les ventes rapportées par les entreprises.

1 L'enquête est aussi menée par Boerenbond, NSZ et UNISOC auprès de ses membres et les résultats seront intégrés dans le cadre de l'enquête de la semaine prochaine.