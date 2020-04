Banque nationale de Belgique : Les entreprises belges estiment que la perte de chiffre d'affaires due à la crise du coronavirus reste pratiquement constante à 37 %PDF

2020-04-10

Les entreprises belges estiment que la perte de chiffre d'affaires due à la crise du coronavirus reste pratiquement constante à 37 %.

(ERMG, avril 2020)

Bruxelles, avril 2020 - La pression se maintient sur les entreprises et sur les entrepreneurs belges qui continuent d'endurer la crise du coronavirus, même si la perte du chiffre d'affaires est restée plus ou moins stable par rapport à la semaine précédente. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès d'entreprises et d'indépendants et à la demande de l'Economic Risk Management Group (ERMG). Comme la semaine précédente, l'enquête révèle qu'environ quatre entreprises interrogées sur dix ont indiqué que la crise du coronavirus a réduit leur chiffre d'affaires de plus de 75 %. L'horeca, le secteur des arts, des spectacles et des services de récréation ainsi que le commerce continuent de connaître un impact plus important. En outre, près de 50% des entreprises interrogées ont fait état de problèmes de liquidité. Dans les secteurs les plus affectés, tels que l'horeca, les entreprises interrogées voyaient des risques de problèmes de solvabilité.

Pour la deuxième semaine consécutive, une enquête a été réalisée par certaines fédérations d'entreprises et d'indépendants (BECI, Boerenbond, SNI, UNIZO, UWE et VOKA)1 et coordonnée par la BNB et la FEB. L'objectif est l'évaluation de l'incidence de la crise du coronavirus sur l'activité économique en Belgique et sur la santé financière des entreprises belges semaine après semaine. Au total, 6906 entreprises et indépendants ont répondu à l'enquête de cette semaine.

Tableau 1: Impact de la crise du coronavirus sur le chiffre d'affaires de l'entreprise1 (pourcentages, moyenne pondérée sur base du chiffre d'affaire et agrégée par secteur)

27 mars - 2 avril 3 avril - 9 avril Région flamande -34 -38 Région Bruxelles-Capitale -30 -32 Région wallonne -35 -38 Belgique -34 -37

Sources: BECI, Boerenbond, FEB, SNI, UNIZO, UWE, VOKA, BNB

1. La couverture des différentes branches d'activité au sein de l'échantillon varie d'une région à l'autre. Dans ce calcul, nous faisons l'hypothèse que l'impact de la crise par branche d'activité ne diffère pas selon la région.

1 L'enquête a également été menée auprès des membres de l'UNISOC, mais comme les entreprises interrogées appartiennent au secteur à but non lucratif (pour lequel la valeur ajoutée dans les comptes nationaux est déterminée de manière différente des autres secteurs), ces réponses ne sont pas agrégées ici avec celles des travailleurs indépendants et des entreprises qui ont participé à l'enquête des autres organisations. Elles font l'objet d'une analyse séparée.