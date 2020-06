Banque nationale de Belgique : Les indicateurs de l'enquête auprès des entreprises de l'ERMG suggèrent une reprise continue mais lente de l'économie belge

L'indicateur d'inquiétude mesuré sur une échelle allant de 1 (peu inquiet) à 10 (fort inquiet) s'inscrit également dans la lignée des autres variables et diminue pour la quatrième semaine consécutive passant de 7,1 fin avril à 6,3 cette semaine. La diminution de l'inquiétude des entreprises tend par ailleurs à avoir un effet positif sur leurs investissements. La question du report des investissements a été abordée fin avril dans le cadre de la cinquième vague de l'enquête et cette question a à nouveau été posée cette semaine. Il en ressort que près d'une entreprise sur deux souhaite reporter ses plans d'investissement et il s'agit d'une amélioration puisque cela concernait 62 % des répondants fin avril. Parallèlement, la proportion des répondants indiquant un report à une date indéfinie est passé de 34 % à 20 % sur la même période. Une question plus quantitative supplémentaire a été ajoutée cette semaine dans l'enquête pour estimer l'impact de la crise du coronavirus sur le niveau des investissements. Au niveau agrégé, on obtient pour les entreprises ayant un plan d'investissement une baisse des investissements de 32 % par rapport à la situation d'avant crise. En outre, l'impact de la crise du coronavirus sur ces investissements est négatif pour l'ensemble des secteurs.

Au niveau sectoriel, à nouveau, l'horeca et le secteur des arts, spectacles et services récréatifs gardent leurs indicateurs globalement dans le rouge, et ce malgré une amélioration de leur chiffre d'affaires et pour l'horeca, une baisse du recours au chômage temporaire.[2] Ainsi, plus d'une entreprise interrogée sur cinq au sein de ces deux secteurs d'activité continue d'indiquer un risque de faillite probable ou très probable et plus d'un emploi sur cinq reste en danger. Les entreprises interrogées dans ces deux secteurs indiquent également de très fortes diminutions de leurs investissements par rapport à la période d'avant crise : une baisse de 66 % dans l'horeca et de 82 % dans le secteur des arts, spectacles et services récréatifs.

A ce stade, la crise ne semble pas avoir d'impact sur les prix de vente moyens, même s'ils ont augmenté dans certains secteurs, comme l'horeca et le commerce.

Cette semaine la question de l'évolution des prix de vente des entreprises belges a été abordée.[3] Près de sept entreprises interrogées sur dix indiquent que les prix fixés n'ont pas évolué à la suite de la crise du coronavirus. Par ailleurs, la proportion des entreprises interrogées qui ont enregistré une hausse est semblable à celle ayant enregistré une baisse, les deux catégories atteignant 16 % des répondants. L'effet moyen de la crise sur les prix de vente est donc proche de zéro.

Des différences sectorielles importantes sont cependant enregistrées. En effet, 36 % des entreprises interrogées actives dans la vente au détail alimentaire rapportent une hausse des prix de vente et seulement 4 % une baisse de ces derniers, aboutissant à une hausse moyenne des prix de vente de l'ordre de 1,8 % pour ce secteur. Un tel déséquilibre est également observé dans la vente en gros et dans l'horeca. A contrario, dans les activités immobilières et le secteur des transports et du stockage, la proportion d'entreprises indiquant une baisse des prix de vente est plus large que celles indiquant une hausse de ces derniers. Précisons toutefois que la baisse de prix rapportée dans le secteur des activités immobilières ne peut pas être assimilée à une baisse des prix de vente des habitations. Les prix des services des agents immobiliers et les prix de l'immobilier eux-mêmes sont deux concepts distincts et l'enquête ne traite pas du second.