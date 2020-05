L'impact de la crise sur le chiffre d'affaires des entreprises reste important : la revalidation de l'économie belge prendra du temps

Même si une amélioration généralisée n'est pas observée au niveau du chiffre d'affaires, la réouverture des magasins non alimentaires le 11 mai a affecté positivement la perte de chiffre d'affaires du secteur du commerce (-36% contre une moyenne de -51 % les semaines précédentes) ainsi que celle des transports et du stockage (-19% contre une moyenne de -28 % les semaines précédentes). Pour ce dernier secteur, l'amélioration est principalement observée au niveau des entreprises interrogées qui sont actives dans la logistique et peut donc, en partie du moins, être liée à la réouverture des magasins non alimentaires.

Pour être précis, l'amélioration rapportée par les entreprises du commerce au niveau du chiffre d'affaires est dirigée par celles qui sont actives dans la vente au détail non alimentaire, ces dernières indiquant une baisse du chiffre d'affaires de 25 % cette semaine contre une baisse de près de 70 % en moyenne les semaines précédentes. La réouverture d'une grande partie des commerces a donc clairement eu un effet positif.

Au sein des autres secteurs d'activité, les entreprises interrogées indiquent soit une stabilisation, soit une détérioration de leur chiffre d'affaires en comparaison à la période précédant la levée de certaines mesures de confinement. Par exemple, les entreprises interrogées du secteur des services d'information et communication indiquent une baisse de 43 % du chiffre d'affaires par rapport à l'avant crise, contre une baisse de 21 % en moyenne les semaines précédentes. Quel que soit le secteur considéré, une baisse importante du chiffre d'affaires reste indiquée par rapport au niveau d'avant crise.

La demande en berne demeure le plus grand obstacle à la reprise

Parmi les facteurs limitant grandement retour du chiffre d'affaires au niveau d'avant crise après la reprise des activités, c'est la faiblesse de la demande qui apparait le plus souvent, cet élément étant cité par plus de six entreprises sur dix. L'importance de ce facteur se retrouve dans la majorité des secteurs d'activité et en particulier dans le secteur des transports et stockage (77 % des répondants) ainsi que dans l'industrie (72 % des répondants). Pour ces secteurs, la demande extérieure est cruciale et par conséquent le rétablissement lent et partiel du commerce international pèse probablement davantage sur la reprise de leurs activités.

Les autres facteurs limitant la hausse du chiffre d'affaires sont en général moins cités par les entreprises interrogées, mais ils peuvent être important pour certains secteurs spécifiques. Ainsi, la difficulté d'appliquer les mesures de distanciation sociale ne concerne que 12 % des répondants mais ce facteur est toutefois important pour l'horeca (59 %), l'immobilier (41 %), le secteur des arts, spectacles et services récréatifs (38%) et la construction (26 %). Les problèmes d'approvisionnement, qui concernent une entreprise sur dix, sont principalement cités dans la construction (26 %), l'industrie (17 %) et le commerce (15 %). Finalement, les problèmes de liquidité et la pénurie de personnel apparaissent moins importants et ils sont cités par moins de 5 % des entreprises.