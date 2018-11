Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion : Annonce des résultats consolidés au 30 septembre 2018 . Est traité et transmis par West Corporation. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA :

Annonce des résultats consolidés au 30 septembre 2018 Genève, le 6 novembre 2018 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce aujourd'hui ses résultats consolidés au 30 septembre 2018. Dans le contexte de développement prévu dans le plan triennal 2017-2019, la Banque a acquis la société Dynagest SA. La fusion par absorption, inscrite au Registre du commerce le 28 septembre 2018 mais rétroactive au 1er avril 2018, génère un Goodwill qui impacte significativement les résultats au 30 septembre 2018 ; ainsi les amortissements ont augmenté de KCHF 427 par rapport au 30 septembre 2017. Les deux structures bénéficient donc de leurs compétences mutuelles depuis le 1er octobre 2018; les départements Trading et Asset Management peuvent désormais profiter des Fonds propres de la Banque et des économies d'échelles déjà mises en place depuis quelques mois. La Banque présente un résultat négatif net de CHF 714'572, après prise en compte des amortissements, correctifs de valeurs, produits extraordinaires et impôts pour les neuf premiers mois de l'année 2018, contre un résultat positif de CHF 772'933 au 30 septembre 2017. Le total des revenus provenant des opérations d'intérêts, des commissions et des prestations de service, ainsi que des opérations de négoce, se sont élevés à CHF 9,9 millions contre CHF 8,4 millions au 30 septembre 2017. Cette hausse est essentiellement due à une amélioration des opérations d'intérêts d'une part et des opérations de commissions et de prestation de service d'autre part. Le résultat des opérations d'intérêts a augmenté de KCHF 1'494. Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service a augmenté de KCHF 1'186 du fait de l'intégration de Dynagest SA. Le résultat des opérations de négoce est en baisse de KCHF 1'242. Les charges d'exploitation au 30 septembre 2018 sont en hausse passant de CHF 7,4 millions au 30 septembre 2017 à CHF 9,9 millions, due à l'intégration de l'effectif de Dynagest SA. Le résultat opérationnel pour les neuf premiers mois de l'année 2018 s'inscrit à KCHF - 518 contre KCHF + 962 au 30 septembre 2017. Le total du bilan est en baisse et s'inscrit à CHF 227,0 millions au 30 septembre 2018, contre

CHF 262,7 millions au 31 décembre 2017. Au 30 septembre 2018, la fortune brute de la Banque Profil de Gestion s'élève à CHF 2,8 milliards, soit une augmentation des masses sous gestion de CHF 1,9 milliards depuis le début de l'année 2018 due aux apports nets ainsi qu'à l'acquisition de Dynagest SA. Les fonds propres de la Banque Profil de Gestion SA s'élèvent à CHF 55,9 millions. COMPARATIF - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (en francs suisses) 30.09.2018 30.09.2017 Écarts Résultat net des opérations d'intérêts 3'614'053 2'119'831 1'494'222 Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 4'536'092 3'350'541 1'185'551 Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 1'698'694 2'940'411 -1'241'717 Sous-total Revenus 9'848'839 8'410'783 1'438'056 Autres résultats ordinaires 13'124 1'425 11'699 Charges d'exploitation -9'891'609 -7'388'764 -2'502'845 Amortissements, correctifs de valeurs -488'341 -61'511 -426'830 Résultat opérationnel -517'987 961'933 -1'479'920 Produits extraordinaires - - - Impôts -196'585 -189'000 - 7'585 Résultat net -714'572 772'933 -1'487'505

La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter : Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch Annonce des résultats consolidés au 30 septembre 2018



