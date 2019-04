Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion : Assemblée Générale du 16 avril 2019 . Est traité et transmis par West Corporation. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

Assemblée Générale du 16 avril 2019 Genève, le 16 avril 2019 - Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) qui s'est tenue aujourd'hui à Genève, 69.75% des actionnaires étaient présents ou représentés. Les actionnaires ont pris les décisions suivantes : Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2018 ont été approuvés ;

La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l'exercice 2018 ;

La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de Dynagest SA pour leur gestion durant l'exercice 2018 ;

Le report de la perte statutaire de CHF 429'985 a été approuvé ;

La conversion des actions au porteur en actions nominatives a été approuvée sous réserve de l'obtention des agréments nécessaires ;

Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Fabio Candeli et Monsieur Fulvio Pelli ont été réélus individuellement en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;

Monsieur Mario Aragnetti Bellardi a été élu en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;

Monsieur Fulvio Pelli a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an ;

Monsieur Fabio Candeli a été réélu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;

Monsieur Fulvio Pelli a été réélu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;

BFGB SA, Genève, a été réélu en qualité de représentant indépendant pour l'exercice 2019 jusqu'à l'Assemblée Générale 2020 (incluse) ;

Le mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, a été renouvelé en qualité d'organe de révision statutaire pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale 2020 (incluse) ;

La nomination de M. Alessandro Kuhn en tant que membre de la Direction Générale a été approuvée ;

La rémunération globale du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 a été approuvée ;

La rémunération globale de la Direction Générale pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 a été approuvée ; La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter : Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch Assemblée Générale du 16 avril 2019



