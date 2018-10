Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion : Prévisions des résultats au 30 septembre 2018 . Est traité et transmis par West Corporation. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA :

Prévisions des résultats au 30 septembre 2018 Genève, le 12 octobre 2018 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce qu'elle enregistrera des résultats inférieurs à ceux qu'elle avait publiés au 30 septembre 2017. Les résultats définitifs seront annoncés au début du mois de novembre après approbation du Conseil d'administration. La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Directeur Général. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter : Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Directeur Général

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch Communiqué de presse



