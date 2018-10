Banque Profil de Gestion lance un avertissement sur résultat

Zurich (awp) - La Banque Profil de Gestion, cotée sur SIX, lance un avertissement sur ràsultat. Dans un bref communiqué publié vendredi soir, l'institut genevois annonce qu'il enregistrera au 30 septembre des résultats inférieurs à ceux publiés un an plus tôt.

Les résultats définitifs seront publiés début novembre, après approbation par le conseil d'administration.

En 2017, l'établissement avait dégagé sur les neuf premiers mois un bénéfice net avoisinant 0,8 million de francs suisses, pour un produit d'exploitation de 8,4 millions, en hausse de plus d'un quart sur un an.

rp/buc