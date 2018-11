Banque Profil de Gestion plonge dans le rouge vif après 9 mois

Zurich (awp) - Banque Profil de Gestion accuse sur les neuf premiers mois de l'année une perte nette de 714'572 francs suisses, après un bénéfice similaire un an plus tôt. Dans un communiqué, l'établissement genevois impute le résultat négatif notamment à la reprise - rétroactive au 1er avril - de Dynagest, qui a généré un goodwill (écart d'acquisition) de 427'000 francs suisses.

Les revenus issus des opérations d'intérêts, des commissions et services, ainsi que des activités de négoce, se sont élevés à 9,9 millions de francs suisses, soit 17,9% de mieux que sur la même période en 2017, indique l'entreprise mardi soir.

Gonflées par l'intégration des effectifs de Dynagest, les charges d'exploitation ont bondi de plus d'un tiers pour frôler les 10 millions, avec à la clé un résultat opérationnel négatif de 0,52 million, contre un excédent de presque 1 million un an plus tôt.

Au 30 septembre, la banque affichait une fortune brute de 2,8 milliards. L'augmentation de 1,9 milliard de la masse sous gestion depuis le début de l'année est à mettre au crédit des apports nets ainsi qu'à l'acquisition de Dynagest.

L'établissement genevois coté sur SIX, qui avait publié mi-octobre un avertissement sur résultats, n'a pas jugé utile de formuler des prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

buc/rp