Banque Profil de Gestion plonge dans les chiffres rouges au 1er semestre

Genève (awp) - Banque Profil de Gestion a plongé dans les chiffres rouges au premier semestre. L'établissement genevois coté à la Bourse suisse a subi une perte nette de 0,61 million de francs suisses après un bénéfice de 0,33 million un an plus tôt.

La banque avait averti début juillet qu'elle s'attendait entre janvier et fin juin à des résultats inférieurs à ceux du 1er semestre 2018.

En matière d'activités, le résultat des opérations d'intérêt a plongé de 40,6% à 1,64 million de francs suisses, tandis que celui des opérations de commission et des prestations de service a bondi de 78,7% à 3,65 millions, a indiqué la banque mercredi dans un communiqué.

Le résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur s'est quant à lui envolé de 57% à près de 1 million de francs suisses.

Concernant les coûts, les charges d'exploitation ont gonflé de 34,3% à 6,6 millions de francs suisses, alors que les amortissements et corrections de valeur ont été multipliés par plus de six à 0,34 million. Cette hausse s'explique par l'intégration des effectifs de la société Dynagest et d'un écart d'acquisition lié à cette opération.

La hausse des charges a pesé sur le résultat opérationnel qui est passé en négatif à 0,67 million contre 0,46 million de bénéfice au premier semestre 2018.

Les avoirs sous gestion ont atteint fin juin 2,9 milliards de francs suisses, en hausse par rapport à fin 2018 où ils s'étaient élevés à 2,8 milliards. Les fonds propres de la banque s'élèvent à 55,8 millions et le ratio du fonds propres durs (Tier 1) à 53,2%.

al/rp