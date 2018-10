L'ex-DG de Banque Saudi Fransi est rentré en France

(Reuters - Patrice Couvègnes, l'ancien directeur général de Banque Saudi Fransi (BSF), a quitté l'Arabie saoudite après la levée de l'interdiction de quitter le territoire dont il faisait l'objet après l'ouverture d'une enquête sur l'attribution de bonus illicites, selon des sources au fait du dossier.

Le banquier français avait été débarqué de BSF, la cinquième banque saoudienne par les actifs, en novembre 2017 en coordination avec la banque centrale et d'autres instances de tutelle, avec interdiction de quitter le territoire saoudien.

A l'époque, la banque centrale avait mis en avant des irrégularités dans un programme de primes et des violations liées à la gouvernance et aux obligations de surveillance. BSF, détenue à 16,2% par Kingdom Holding, la société d'investissement du prince Alwalid ben Talal, et à 15% environ par le Crédit Agricole, avait admis les irrégularités dans les bonus qui ont conduit aux violations.

L'interdiction de quitter le territoire a été levée ces dernières semaines et Patrice Couvègnes est rentré en France, ont indiqué les sources.

Patrice Couvègnes n'a pu être joint et la banque centrale saoudienne n'a pas répondu à une demande de commentaires. BSF n'a pas souhaité s'exprimer.

Reuters n'est pas en mesure de confirmer si l'enquête se poursuit.

Avant de rejoindre BSF, Patrice Couvègnes a travaillé pour le Crédit Agricole en Corée du Sud, au Japon, à Hong Kong et à Singapour, selon son site internet.

