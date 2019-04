En millions d'euros 2018 2017 Variation Chiffre d'affaires 13,9 13,7 2% - Activité Retail (Boutiques) 6,3 5,7 13% - Activité Wholesale (Diffusion) 7,6 8,0 -6%



L'exercice 2018 marque le retour à la croissance du chiffre d'affaires du groupe Barbara Bui, qui s'élève à 13,9 M€ au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 2% par rapport à l'an dernier.

Cette ré-inflexion de la courbe est principalement due à l'activité Retail (Boutiques). Le chiffre d'affaires des boutiques progresse de 13% comparé à l'an dernier, malgré une fin d'année fortement perturbée, et un « flagship » très impacté de par son emplacement (Faubourg Saint-Honoré).

Par ailleurs, bien que le chiffre d'affaires ne soit pas encore conséquent, la nouvelle e-boutique, lancée en juillet 2017, enregistre une progression de 77% de son chiffre d'affaires.

Le plan d'action du Groupe Barbara Bui commence à avoir les effets escomptés sur l'exercice 2018.

L'activité Wholesale (Diffusion) a engagé une mutation ces dernières années. Le chiffre d'affaires, qui était jusque-là en fort repli, commence à se stabiliser. Le Groupe maintient donc son niveau d'exigence sur la distribution auprès de certains marchés géopolitiques plus complexes.

La stratégie et les perspectives du Groupe seront développées dans le communiqué d'annonce des résultats 2018.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

