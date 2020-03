En millions d'euros 2019 2018 Variation

Chiffre d'affaires 11,3 13,9 -19% - Activité Retail (Boutiques) 5,3 6,3 -16% - Activité Wholesale (Diffusion) 6,0 7,6 -21%



Le Groupe Barbara Bui réalise sur l'année 2019 un chiffre d'affaires de 11,3 M€ en repli de 19% par rapport à l'année passée.

Le recul de l'activité Retail résulte de la fermeture de la boutique Faubourg Saint-Honoré en mars 2019. A périmètre constant, l'activité Retail (boutiques) progresse de 4% par rapport à l'an dernier, malgré le ralentissement de la dynamique commerciale dû aux mouvements sociaux à Paris en fin d'année 2019. Ainsi, le Groupe poursuit sa politique de développement sur une activité Retail composée de points de ventes rentables.

Dans le cadre de son projet de redéveloppement, le Groupe Barbara Bui a fait le choix d'investir dans une nouvelle boutique située au Carrefour de la Croix Rouge dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Déjà présent sur la rive droite avec son flagship de l'Avenue Montaigne, cette boutique vient renforcer le positionnement de la marque sur la rive gauche parisienne.

Le Groupe a maintenu sa gestion prudente sur les zones à risques afin d'être moins exposé aux encours clients. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires Wholesale (Diffusion) a subit un repli de 21% par rapport à l'an passé.

La stratégie et les perspectives du Groupe seront développées et détaillées dans le communiqué d'annonce des résultats 2019.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

La maison a lancé une ligne Homme depuis la collection Hiver 2019, reprenant les fondamentaux de la griffe Barbara Bui.

