Barbara Bui : Informations relatives à la situation liée au COVID-19

Face à la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, et suite au décret du 16 mars 2020, les boutiques parisiennes du groupe Barbara Bui ont été fermées ce même jour. Ces mesures visent avant tout à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation du virus. La durée de fermeture dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.

Du fait de la pandémie, les clients diffuseurs de la marque en France et dans la plupart des pays à l'international (Activité Wholesale) ont également dû fermer. Par ailleurs, les fournisseurs et les façonniers du Groupe ont majoritairement fermé, ou réduit leur activité.

Dans le contexte actuel sans précédent, le Groupe Barbara Bui a mis en œuvre tous les moyens pour préserver son activité et la pérennité de l'entreprise ainsi que la santé et la sécurité de ses équipes. Pour ce faire, le Groupe a :

mis en place des mesures de réduction de temps de travail (essentiellement chômage partiel) pour la majorité des équipes,

fait une demande de Prêt Garanti par l'Etat auprès de ses établissements bancaires partenaires dans le cadre des mesures de soutien financier en faveur des PME,

fait des demandes de report d'échéances (charges salariales et patronales, loyers, EDF, GDF…).

De plus, bien que l'audit des comptes soit en cours de finalisation, les travaux de clôture n'étant pas achevés à ce jour, Barbara Bui a décidé de reporter la tenue de son Conseil d'administration d'arrêté des comptes, ainsi que la date de publication de ses résultats 2019 et de son rapport financier initialement prévue le 30 avril prochain. Ainsi, la publication des résultats de l'exercice 2019 ainsi que la mise à disposition du rapport financier sont différées et devraient se tenir au cours du mois de juin 2020.

Pour mémoire, le Groupe a déjà publié son chiffre d'affaires annuel (non audité), le 10 mars dernier.

Le Groupe tiendra le marché informé dès que possible de la nouvelle date d'arrêté des comptes 2019.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger. La maison a lancé une ligne Homme depuis la collection Hiver 2019, reprenant les fondamentaux de la griffe Barbara Bui.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI /Eligible PEA/PME



BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

