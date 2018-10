Barbara Bui : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018

Principaux indicateurs

En K€ S1 2018 S1 2017 Variation Chiffre d'affaires 6 511 6 332 + 179 Marge Brute 4 134 4 155 -21 Taux de marge brute 63,6% 65,6% -2 pts Résultat opérationnel courant -1 894 -1 376 -518 Résultat opérationnel 2 456 -1 376 + 3 922 Résultat net part du Groupe 2 546 -1 971 + 4 517



RETOUR À UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le Groupe Barbara Bui enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires consolidé de 3% par rapport au 30 juin 2017.

Cette progression est principalement due à la croissance de l'activité Retail (Boutiques). Ainsi, les boutiques parisiennes affichent une progression de 16% de leur chiffre d'affaires à périmètre constant et l'internalisation de la gestion de notre boutique en ligne a généré une augmentation importante de son volume d'affaires depuis son lancement en juillet 2017.

Concernant l'activité Wholesale (Diffusion), le Groupe Barbara Bui présentant deux collections par an, l'une pour le Printemps-Eté, et l'autre pour l'Automne-Hiver ; la clôture du 30 juin ne reflète pas le niveau d'activité annuelle. L'activité Wholesale affiche un recul de 10% par rapport au 30 juin 2017.



TAUX DE MARGE BRUTE : 64%

Le taux de marge brute au 30 juin n'est pas représentatif de l'année car il subit le même effet de saisonnalité et l'impact du calendrier des livraisons. A la fin juin 2018, le taux de marge brute s'élève à 64%.



UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL POSITIF

La poursuite de sa politique de gestion rigoureuse a permis au Groupe Barbara Bui de réduire de 8% le niveau de ses charges opérationnelles (frais de commercialisation + charges administratives).

Les autres produits et charges opérationnels courants, qui avaient un effet positif sur le résultat du 1er semestre 2017, détériorent cette année le résultat, conduisant à un résultat opérationnel courant de -1,9 M€.

Comme indiqué dans notre communication précédente, le Groupe a finalisé la cession d'un actif non stratégique afin d'améliorer sa situation de trésorerie et financer les pertes d'exploitations. Le résultat opérationnel du Groupe s'élève en conséquence à 2,5 M€ au 1er semestre 2018.

Le résultat net part du Groupe, s'établit à 2,6 M€ contre -1,9 M€ au 30 juin de l'an dernier.



UN GROUPE PEU ENDETTÉ

Le Groupe dispose de fonds propres conséquents à 6,9 M€ accompagnés d'une trésorerie disponible très satisfaisante de 4,5 M€.

Les dettes financières sont très faibles puisqu'elles s'élèvent à 0,5 M€, notamment suite au remboursement d'un emprunt.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Notre nouveau site en ligne nous permet d'avoir un contrôle plus efficace sur l'image de notre griffe et la mise en avant de nos produits. Même si le chiffre d'affaires n'est pas encore significatif, nous constatons les signes avant-coureurs d'une progression future.

La croissance à deux chiffres de l'activité Retail est un indicateur positif sur une reprise potentielle du secteur Wholesale ; historiquement, nos boutiques en propre entrainent le Wholesale dans leur sillage.



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance/ Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000062788 - Mnémo : BUI - Eligible PEA/PME

BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55334-bb-rs-2018-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews