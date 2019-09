Barbara Bui : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019

Principaux indicateurs

En K€ S1 2019 1 S1 2018 2 Variation Chiffre d'affaires 5 713 6 511 -798 Marge Brute 3 674 4 134 -460 Taux de marge brute 64,3% 63,6% +0,7 pts Résultat opérationnel courant -1 312 -1 894 -582 Résultat opérationnel -2 207 2 456 -4 663 Résultat net part du Groupe -2 166 2 546 -4 712

1 Comptes arrêtés par le Conseil d'administration du 27 septembre 2019 - Première application de la norme IFRS 16 sans impact significatif sur le compte de résultat.

2 Le Groupe ayant choisi d'appliquer la méthode de transition dite « rétrospective partielle » les états financiers au 31 décembre 2018 et au 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16 – Contrats de location



CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RETAIL À PÉRIMÈTRE CONSTANT

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2019 du Groupe Barbara Bui s'inscrit en baisse, résultant principalement de la réduction mécanique du chiffre d'affaires liée à la fermeture de la boutique située Rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, en mars 2019.

L'activité Retail (Boutiques) continue à afficher une croissance des ventes de 8% à périmètre constant sur le premier semestre 2019, malgré un début d'année toujours marqué par les mouvements sociaux.

Concernant l'activité Wholesale (Diffusion), la clôture à fin juin ne reflète pas le niveau d'activité annuelle. Cette année, les livraisons des commandes Automne-Hiver 2019 ont démarré en juillet contrairement à l'année dernière où elles avaient débuté en juin.



TAUX DE MARGE BRUTE : 64,3%

Au 30 juin 2019, le taux de marge brute a progressé de 0,7 points par rapport à l'an dernier, s'élevant ainsi à 64,3%, malgré l'impact négatif lié à la fermeture de la boutique du faubourg Saint-Honoré.



DES RÉSULTATS IMPACTÉS PAR LA FERMETURE DE LA BOUTIQUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE

Le résultat opérationnel courant s'améliore mais porte encore le poids de la boutique du Faubourg Saint-Honoré sur les premiers mois de l'exercice 2019.

Les frais de commercialisation en baisse de 9%, reflètent en partie la fermeture de cette boutique.

Les autres produits et charges opérationnels courants sont peu significatifs au 30 juin 2019.

Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à 0,9 M€ au 30 juin 2019 incluant l'ensemble des frais engendrés par la fermeture de la boutique du Faubourg. Ces frais ont été supportés par le Groupe, tant au niveau des charges de personnels et indemnités liées à la procédure de licenciement pour motif économique de moins de 9 personnes, qu'au niveau des charges comptabilisées au titre des loyers, et autres dépenses de fermeture.

Ainsi, le résultat opérationnel s'élève à -2,2 M€ au 1er semestre 2019. A noter que le 1er semestre 2018 comptabilisait la cession d'un actif non stratégique.

Le résultat net part du Groupe, s'établit à -2,2 M€ contre 2,5 M€ l'an dernier.



UN GROUPE PEU ENDETTÉ

Le niveau d'endettement1 du Groupe reste très faible (hors concours bancaires) à 0,3 M€. Le dernier emprunt en cours arrive à son terme au 1er trimestre 2020.

Au 30 juin 2019, le Groupe Barbara Bui dispose de fonds propres conséquents à hauteur de 4,6 M€, et d'une trésorerie, nette de concours bancaires, de 2,3 M€.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Sur les premiers mois de l'année, le Groupe a initié les bases de son projet de redéveloppement en s'appuyant sur ses fondamentaux, ainsi que sur de nouveaux atouts :

le lancement d'une ligne Homme, axe de développement important notamment pour le marché asiatique ;

une stratégie digitale dynamique, passant notamment par les réseaux sociaux.

Par ailleurs, le Groupe Barbara Bui poursuit le renforcement de son studio de création avec l'arrivée de jeunes talents.

L'appétence autour des produits et de la marque se trouve confirmée par le comportement de nos boutiques parisiennes depuis le début de l'année.



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2019

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2019.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance/ Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com.

1 Hors application de passif relatif à IFRS 16 s'élevant à 3,8 M€

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000062788 - Mnémo : BUI - Eligible PEA/PME

BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60406-bb-rs-2019-vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews