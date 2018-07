Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a annoncé la nomination de Fabio Madar à la tête du G10 Foreign Exchange Trading and Distribution, basé à Londres. Fabio Madar dirigera l'activité fixed income mondiale à travers le trading et les ventes. Il reportera à Michael Lublinsky, responsable mondial de la macro-économie, et Guy Saidenberg, responsable mondial de la distribution et de la structuration, chez Barclays.