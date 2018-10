Barclays : dans le vert après ses trimestriels

24/10/2018 | 14:59

Barclays s'adjuge 3,4% à Londres malgré une baisse de 10% de son profit avant impôt du troisième trimestre, à 3,12 milliards de livres, qui s'accompagne d'un recul significatif des charges pour dépréciations de crédit.



Ces charges sont en effet ressorties à 853 millions de livres, contre 1,76 milliard un an auparavant, une décrue qui a en grande partie compensé une augmentation de 10% des dépenses opérationnelles à 12,15 milliards.



'Malgré l'incertitude macroéconomique, et en particulier les inquiétudes sur le Brexit qui pèsent lourdement sur le sentiment de marché, 2018 s'avère une année de réalisation de notre stratégie', commente le CEO James E Staley.



