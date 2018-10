Barclays échappe à un procès pour des levées de fonds au Qatar

Londres (awp/afp) - La banque britannique Barclays va échapper à un procès dans une affaire de levées de fonds auprès du Qatar en pleine crise financière internationale, a statué vendredi la Haute Cour de Londres en appel.

Barclays était poursuivie à ce sujet par le parquet financier britannique, le Serious Fraud Office (SFO), qui a enquêté sur cette affaire depuis plus de cinq ans et pour qui cette décision de justice constitue un sérieux revers.

Le juge d'appel a confirmé une décision de première instance rendue au mois de mai et qui avait, déjà, levé toutes les charges lancées à l'encontre de la banque.

Lors de la crise financière en 2008, Barclays avait levé près de 12 milliards de livres auprès de différents investisseurs au Moyen-Orient, y compris du fonds souverain du Qatar, afin d'éviter d'avoir à susciter l'aide de l'État britannique. A la même époque, les banques britanniques RBS et Lloyds Banking Group avaient été majoritairement ou partiellement nationalisées.

Dans le même temps, Barclays avait consenti un prêt de 3 milliards de dollars à l'État du Qatar.

En expliquant ses poursuites plus tôt dans l'année, le SFO avait accusé Barclays de "fraude" à cette occasion, soulignant que ce prêt avait été accordé en échange de l'aide financière obtenue via la levée de fonds - un tour de passe-passe permettant in fine à la banque d'échapper à la nationalisation.

Dans un communiqué, Barclays s'est contentée de constater que la Haute Cour n'avait pas suivi les réquisitions de la SFO et, qu'en conséquence, "toutes les charges" reprochées étaient levées.

afp/rp