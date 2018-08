Barclays : en repli après ses semestriels

02/08/2018 | 15:01

Barclays perd 2% à Londres, suite à la publication d'un profit imposable en baisse de 19% à 1,66 milliard de livres pour le premier semestre, pénalisé par de lourdes charges pour litiges sans lesquelles il a au contraire augmenté de 20% à 3,7 milliards.



Après ce semestre 'caractérisé par une performance financière solide et une rentabilité accrue' selon le CEO James Staley, il se dit confiant dans sa stratégie et en voie d'atteindre son objectif d'un retour sur actifs tangibles (ROTE) de plus de 9% en 2019.



L'établissement bancaire britannique a en outre déclaré un dividende de 2,5 pence par action, contre un penny un an auparavant, et réaffirme son intention de verser 6,5 pence par action sur l'ensemble de l'exercice.



