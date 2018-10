Barclays : l'action grimpe, un broker en soutien

01/10/2018 | 12:25

L'action Barclays progresse de 1,2% ce matin à Londres après le relèvement de la recommandation de Berenberg sur la banque britannique, de 'conserver' à 'acheter'.



Prenant acte de la chute de 15% du titre depuis le début de l'année, qu'il relie aux craintes qui entourent la stratégie de banque d'investissement de Barclays, le courtier allemand juge trop pessimistes les prévisions établies sur la division.



Dans une note, Berenberg fait valoir que Barclays affiche la 'plus forte présence de toutes les banques étrangères sur le juteux marché américain de la banque d'investissement et qu'elle gagne encore des parts de marché'.



Berenberg rehausse par ailleurs son objectif de cours de 200 à 220 pence.



L'action Barclays est actuellement en hausse de 1,2% à 173,9 pence à Londres.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.