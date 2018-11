Barclays : nouveau président du conseil nommé pour mai 2019

02/11/2018 | 09:23

Barclays annonce que John McFarlane quittera la présidence du conseil d'administration en mai prochain et que Nigel Higgins lui succèdera alors, sous réserve de l'accord de la Prudential Regulation Authority et de la Financial Conduct Authority.



Avant de prendre la présidence du conseil de la banque britannique, Nigel Higgins le rejoindra le 1er mars 2019 en tant que membre non exécutif. Il exerce actuellement les fonctions de président délégué de Rothschild & Co.



'Nigel Higgins est un banquier fortement respecté, un penseur stratégique, quelqu'un disposant d'une expérience internationale étendue et il a un style de leadership positif fort', explique Crawford Gillies, l'administrateur qui a conduit le processus de nomination.



