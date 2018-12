Barclays : quittera l'indice Stoxx Europe 50 avant Noël

04/12/2018 | 09:31

Le promoteur d'indices Stoxx a annoncé hier soir qu'à compter de la séance du 24 décembre 2018, l'action du groupe de gaz industriels et médicaux allemand Linde remplacerait celle de la banque britannique Barclays au sein de l'indice Stoxx Europe 50.



Le Stoxx Europe 50 (à ne pas confondre avec l'Euro Stoxx 50) comprend 50 grandes capitalisations paneuropéennes provenant aussi bien la zone euro que l'Union européenne en général, mais aussi de la Norvège et de la Suisse.





