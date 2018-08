Barclays : un nouveau responsable pour l'Allemagne

20/08/2018 | 15:49

Barclays annonce, ce jour, la nomination d'un nouveau responsable pour ses activités en Allemagne, puisque Peter Kimpel y a été nommé 'Head of Banking' et 'Country Manager'.



En plus de l'Allemagne, il s'occupera des activités bancaires de Barclays en Autriche et Suisse.



Peter Kimpel rejoindra officiellement le groupe en octobre 2018. Il est notamment passé par Rocket Internet et par Goldman Sachs.





