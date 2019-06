Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a annoncé la nomination de Ken Brown au poste de Chairman d’Equity Capital Markets EME. Basé à Londres, il reportera à Tom Johnson, Responsable ECM EME.Ken Brown a plus de 18 ans d'expérience dans l'origination et les marchés actions de capitaux chez Lehman Brothers et Nomura, et plus récemment en tant que responsable Finance mondiale EMEA chez Nomura, où il était responsable de toutes les activités de solutions de financement destinées aux clients du secteur privé, à travers des produits obligataires et d'actions.