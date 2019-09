Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La facture du scandale des ventes abusives d’assurances crédit ne cesse de gonfler pour les banques britanniques. Après Lloyds hier, Barclays (+5,27% à 148,18 pence) a annoncé une augmentation de ses provisions pour y faire face. Comme ses concurrentes, elle a enregistré une accélération plus forte que prévu des demandes d'indemnisation de la part de ses clients, qui avaient jusqu'au 29 août pour les faire enregistrer. Elles ont même atteint un pic dans les derniers jours. La banque britannique va devoir mettre de côté entre 1,2 et 1,6 milliard de livres supplémentaires.Au 30 juin dernier, Barclays affichait près de 10 milliards de livres de provisions associées à ce scandale. Mais ce montant n'était pas suffisant pour faire face aux nombres de demandes, la banque doit donc remettre au pot.Les banques britanniques ont commercialisé des assurances crédit (PPI ou Product payment insurance), qui permettaient d'assurer le remboursement d'un crédit malgré une perte de revenus liée à la maladie, au décès ou à la perte d'un emploi. Or, il s'est notamment avéré que ces assurances ne pouvaient pas être utilisées lorsque le souscripteur en avait besoin.Barclays PLC a précisé qu'en dépit des provisions supplémentaires, elle comptait atteindre son objectif de fonds propres durs d'environ 13% en fin d'année.