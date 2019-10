Barclays : bien orienté après les trimestriels

25/10/2019 | 11:40

Barclays gagne 1,8% à Londres après la publication d'un profit avant impôt en baisse de 8% à 4,9 milliards de livres au 30 septembre, mais que la banque juge 'résilient' étant donnés les vents contraires macroéconomiques du moment.



Affichant sur son troisième trimestre un retour sur fonds propres tangibles (RoTE) de 10,2% (soit 9,7% sur neuf mois), elle confirme viser plus de 10% en 2020, en dépit de 'perspectives incontestablement plus difficiles' pour l'économie britannique et les taux d'intérêt.



