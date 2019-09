Barclays : deux nouveaux membres au conseil d'administration

26/09/2019 | 12:21

Barclays a nommé Dawn Fitzpatrick, qui est directrice des investissements de fonds Soros, et Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef d'Allianz, membres de son conseil d'administration, a annoncé le groupe bancaire britannique.



Dawn Fitzpatrick est actuellement directrice des investissements de Soros Fund Management, où elle supervise environ 25 milliards de dollars sous gestion. Avant de rejoindre le fonds Soros, elle a passé 25 ans chez UBS.



Mohamed El-Erian est conseiller économique en chef chez Allianz, société mère de Pimco, où il a été directeur général et co-directeur des investissements de 2007 à 2014. Il est également chroniqueur pour Bloomberg et rédacteur au Financial Times.



Dawn Fitzpatrick a déjà rejoint le conseil d'administration à compter du 25 septembre, mais Mohamed El-Erian prendra ses fonctions à compter du 1er janvier 2020.



