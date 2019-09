Verallia vise jusqu'à 5,3 milliards d'euros de valorisation avec son IPO

Verallia, contrôlé depuis 2015 par le fonds américain Apollo, auquel est associé Bpifrance, va tenter de placer un peu plus de 34 millions d'actions existantes, avec une option de surallocation portant sur plus de trois millions de titres supplémentaires.

La holding Horizon regroupant Apollo et Bpifrance entend conserver environ 60% du capital à l'issue de cette IPO.

L'opération pourrait ainsi permettre de lever 1,11 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation et donner à l'entreprise une capitalisation boursière de 3,1 à 3,5 milliards pour une valeur d'entreprise, dette incluse, susceptible d'atteindre 5,3 milliards, a dit son PDG Michel Giannuzzi.

Elle va aussi donner à Verallia davantage de marges de manoeuvre pour réaliser d'éventuelles acquisitions, a-t-il ajouté.

La société d'investissement brésilienne BWSA s'est engagée à souscrire à l'offre à hauteur de 275 millions d'euros, ce qui devrait lui donner une participation d'au moins 7% et lui permettre d'obtenir un siège au conseil d'administration.

Le prix de l'offre sera fixé le 3 octobre pour une première cotation le 8.

Numéro un européen de son secteur, et numéro trois au niveau mondial, Verallia compte profiter du retour en grâce des bouteilles et bocaux en verre aux yeux de consommateurs de plus en plus sensibles aux questions environnementales. Le verre est jugé moins nocif que le plastique pour le contenant et il est plus facilement recyclable.

EMBALLAGE HAUT DE GAMME

"(...) Notre groupe bénéficie de perspectives de marché favorables à l’heure où le verre – qui est un matériau sain, esthétique et durable – est de plus en plus reconnu comme un choix d’emballage responsable", a déclaré Michel Giannuzzi. "De plus, notre positionnement sur des marchés finaux et géographiques porteurs et haut de gamme nous permet d’offrir une opportunité unique de création de valeur."

Le groupe espère aussi profiter d'une tendance à l'emballage premium dans le vin - il signe la bouteille de rosé du vignoble d'Angelina Jolie et Brad Pitt -, dans les spiritueux (le cognac Hennessy) et dans la bière artisanale.

Verallia a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, avec une production de 16 milliards de bouteilles et de pots. Il vise une croissance organique de 6% à 8% cette année et une croissance moyenne de 3% à 5% sur 2020-2022. Il prévoit un Ebitda ajusté d'environ 610 millions d'euros cette année.

L'ancienne division de Saint-Gobain, fondée en 1827, avait tenté en 2011 l'aventure boursière mais l'opération s'était heurtée à l'époque à la volatilité des conditions de marché.

L'IPO de Verallia sera la plus grosse opération du genre sur le marché parisien en 2019, mais aussi depuis plus de deux ans et l'introduction en Bourse de la société de leasing automobile ALD dans le cadre d'une opération de 5,78 milliards d'euros en juin 2017.

Verallia emploie 10.000 personnes dans 32 usines réparties dans 11 pays.

BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank AG, London Branch agissent en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.

Banco Santander, Barclays, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse et Société Générale agissent en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

Apollo Global Securities, LLC et Raiffeisen Centrobank agissent en qualité de co-chefs de file associés.

(Dominique Vidalon et Bertrand Boucey, avec Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)