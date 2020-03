Stratégie du fonds géré par BARING INTERNATIONAL FUND MGRS (IRELAND) L'objectif du Compartiment est la valorisation du capital sur le long terme par le biais de placements dans des entreprises en Asie qui, de l'avis de la Société de Gestion, bénéficieront de la croissance économique et du développement de la région. Le Compartiment compte réaliser son objectif d'investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total dans des actions et des titres de participation de sociétés constituées dans les pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN) ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans ces pays. Les pays membres de l'ASEAN incluent Singapour, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. Les titres de participation sont définis à la rubrique intitulée « Stratégie d'investissement : généralités ». À ces fins, le terme « actif total » exclut les liquidités et les actifs liquides accessoires.

Performances du fonds : Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc

Performances Historiques Glissantes au 09-03-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -18.37% -18.44% -17.35% -17.01% -10.68% -1.45% +124.85% Catégorie -13.17% -11.99% -12.24% -12.94% -10.84% -3.22% -

