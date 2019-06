BARNES & NOBLE : racheté par Elliott Management pour 683 millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La chaîne de librairies, Barnes & Noble, a annoncé son rachat par Elliott Management pour 683 millions de dollars, dette comprise. Le titre, qui avait bondi de près de 30% hier à la suite d’une information du Wall Street journal sur une telle transaction, devrait encore gagner 11%. Le fonds d’investissement américain propose 6,50 dollars en numéraire, soit une prime de 43% par rapport au cours de clôture du 5 juin, avant l’apparition des premières rumeurs sur ce rachat.L'acquisition par Elliott de Barnes & Noble, la plus importante chaîne de librairies aux États-Unis, fait suite à celle de Waterstones, le plus important libraire du Royaume-Uni, en juin 2018.James Daunt, Directeur général de Waterstones, assumera également le rôle de Directeur général de Barnes & Noble après la finalisation de la transaction et sera basé à New York. Celle-ci est attendue au troisième trimestre.