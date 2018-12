Barrick Gold Corp : La résistance devrait casser 04/12/2018 | 16:27 achat En cours

Cours d'entrée : 17.46CAD | Objectif : 21.7CAD | Stop : 15.9CAD | Potentiel : 24.28% La valeur Barrick Gold Corp est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 21.7 CAD. Graphique BARRICK GOLD CORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 18.88 CAD.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 18.09 CAD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Avec un PER attendu à 36.21 et 28.41 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sous-secteur Uranium Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BARRICK GOLD CORP -6.88% 15 220 CAMECO CORP 35.83% 4 802 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED --.--% 4 223 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (.. 8.66% 4 212 DENISON MINES CORP 8.70% 332 BERKELEY ENERGIA LTD -82.84% 33

David Meurisse

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.