BARRICK GOLD : prévoit une hausse des ventes et de la production au troisième trimestre

Barrick Gold a annoncé aujourd'hui des ventes préliminaires de 1,20 million d'onces d'or et de 114 millions de livres de cuivre au troisième trimestre, ainsi qu'une production préliminaire de 1,15 million d'onces d'or et de 106 millions de livres de cuivre au troisième trimestre. Des chiffres en hausse : en effet, les ventes préliminaires d'or et la production d'or ont respectivement augmenté d'environ 16 % et 8 % par rapport au deuxième trimestre.Quant aux ventes et production de cuivre, elles ont augmenté d'environ 54 % et 28 % par rapport au trimestre précédent.