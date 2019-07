Barrick Gold : OPA sur les minoritaires d'Acacia Mining

19/07/2019 | 12:28

Le mineur d'or canadien Barrick Gold va lancer une OPA sur les actions de sa filiale Acacia Mining qu'il ne détient pas encore, soit environ 36% du capital de cette dernière.



L'offre valorise chaque action Acacia Mining à 232 pence, soit une prime instantanée de plus de 20%. Ce qui valorise son capital 343 millions de livres sterlings et correspond, avec la dette, à une valeur d'entreprise de 951 millions de livres (un peu plus d'un milliard d'euros).



Acacia Mining est focalisé sur l'Afrique centrale, notamment la Tanzanie où le groupe est en conflit avec l'Etat. Cotée à Londres, son action décolle de près de 20% ce midi, à plus de 220 pence.



