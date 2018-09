Barrick va acquérir Randgold pour créer un géant de l'or

Londres (awp/afp) - Le canadien Barrick va acquérir son concurrent britannique Randgold, afin de créer un géant mondial de l'or pesant 18 milliards de dollars (17,3 milliards de francs suisses) de capitalisation boursière, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun lundi.

Pour se faire, le groupe basé à Toronto va émettre de nouvelles actions, qui seront échangées aux actuels propriétaires de Randgold contre leurs titres dans la compagnie basée à Jersey, sur la base de 6,128 nouvelles actions Barrick pour chaque action Randgold.

Une fois cet échange effectué, les actuels actionnaires de Barrick possèderont 66,6% de la société Barrick agrandie, tandis que ceux de Randgold détiendront 33,4% des titres.

Barrick produit du métal jaune notamment en Amérique (Argentine, Canada, Etats-Unis, Pérou et République dominicaine), tandis que Randgold est présent surtout en Afrique (Côte d'Ivoire, Mali, République démocratique du Congo). Outre l'or, Barrick exploite aussi des mines de cuivre au Chili, en Arabie Saoudite et en Zambie.

"Les conseils d'administration de Barrick et Randgold pensent que cette fusion va créer une entreprise leader de l'or, avec la plus grande concentration de mines de haut niveau, les coûts les plus réduits parmi les grands acteurs du secteur et des actifs variés dans plusieurs des principales régions aurifères du monde", ont-ils expliqué dans leur communiqué.

En se basant sur les résultats de 2017, la nouvelle société Barrick réaliserait un chiffre d'affaires annuel de 9,7 milliards de dollars et un bénéfice brut d'exploitation ajusté de 4,7 milliards de dollars.

L'acquisition est prévue pour être bouclée dès le premier trimestre 2019, une fois obtenu les accords des actionnaires des deux groupes et des autorités de régulation. Une fois l'opération bouclée, le président exécutif de Barrick, John Thornton, conservera son poste tandis que le directeur général de Randgold, Mark Bristow, prendra la direction exécutive de la société Barrick agrandie.

Le conseil d'administration sera constitué aux deux-tiers de responsables désignés par l'actuelle Barrick et pour un tiers par des administrateurs choisis par Randgold.

Les actions du nouveau groupe seront cotées notamment, comme celles de Barrick actuellement, aux Bourses de New York et de Toronto. La cotation de Randgold à la Bourse de Londres sera annulée.

afp/al