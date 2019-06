Barry Callebaut : premier conseil d'achat de Credit suisse

20/06/2019 | 10:55

Credit suisse a entamé le suivi de l'action du transformateur de fèves de cacao Barry Callebaut ce matin avec un conseil d'achat ('surperformance') et un objectif de cours de 2.350 francs suisses.



Le bureau d'études souligne que le groupe est le leader mondial de la production externalisée de cacao (avec une part de marché d'environ 38% en 2018) et du pressage des fèves (environ 18%).



Selon Credit suisse, ces fortes positions devraient permettre la progression à long terme, et à deux chiffres, du bénéfice par action Barry Callebaut. Les analystes s'attendent à une accélération des volumes à court terme.







