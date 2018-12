Barry Callebaut CEO: énorme potentiel pour la consommation de chocolat en Asie

Zurich (awp) - Le transformateur de cacao Barry Callebaut voit un énorme potentiel pour la consommation de chocolat en Asie. Alors que la consommation par tête d'habitant en Suisse, Allemagne et Grande-Bretagne se situe entre 8 et 9 kilos par année, elle n'est que de 1,3 kilo au Japon, a relevé le directeur général Antoine de Saint-Affrique dans une interview à Schweiz am Wochenende.

La consommation en Chine est seulement de 100 grammes, a souligné le patron. Le chocolat ne fait pas partie des habitudes de consommation en Chine, a-t-il poursuivi. "Il faut qu'ils découvrent d'abord le goût", ce qui constitue une évolution.

M. de Saint-Affrique a aussi défendu l'objectif du groupe de ne bannir le travail d'enfants dans la chaîne de création de valeur qu'à partir de 2025. Souvent, il s'agit d'enfants qui travaillent à la ferme de leurs parents à cause de la pauvreté, a-t-il argumenté. Barry Callebaut doit faire en sorte que la productivité des paysans augmente et leurs revenus aussi.

La question est aussi une affaire de culture dans l'Afrique de l'ouest, selon M. de Saint-Affrique. En Indonésie, où on cultive aussi du cacao, le travail des enfants est tabou. Il faut aussi que les enfants aient accès à la formation. 200'000 paysans ont été sensibilisé à la question de la formation des enfants l'an dernier, a affirmé le directeur général.

