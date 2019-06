Barry Callebaut : Dirk Poelman va quitter le groupe

04/06/2019 | 16:25

Le fabriquant suisse de chocolats Barry Callebaut a déclaré que son Directeur opérationnel, Dirk Poelman, prendrait sa retraite en août après avoir travaillé pour le groupe pendant 35 ans.



Le conseil d'administration a nommé Olivier Delaunay, en tant que successeur de Dirk Poelman et membre du comité exécutif, a annoncé le groupe.



Olivier Delaunay est actuellement vice-président chargé des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de l'organisation pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) du groupe.



