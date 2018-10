Barry Callebaut : La valeur du jour en Europe - BARRY CALLEBAUT se renforce en Russie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de chocolat et de produits à base de cacao de grande qualité cède 2,53% à 1 813 francs suisses après le rachat de son homologue russe Inforum. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Cette acquisition stratégique va renforcer la présence et la capacité de production du groupe suisse sur un marché à forte croissance et lui permettre de développer sa position de marché, d'exploiter son activité à valeur ajoutée Gourmet & Spécialités et de poursuivre sa pénétration des pays de la CEI et des marchés d'exportation.Inforum a été fondé en 1989 par quatre entrepreneurs, dont Evgeny Bulytov, et a commencé par vendre des produits à base de cacao. Son chiffre d'affaires en 2017 s'est élevé à environ 77 millions d'euros.La société exploite un site de production à Kasimov, oblast de Ryazan (285 km au sud-est de Moscou), et emploie plus de 300 personnes qui rejoindront Barry Callebaut une fois la transaction achevée.Après avoir importé des chocolats industriels et de spécialités en Russie depuis la fin des années 1990, Barry Callebaut a construit une usine de fabrication de chocolat à Chekhov, oblast de Moscou (60 km au sud de Moscou), qui a été mise en service en 2007. Barry Callebaut emploie actuellement 80 personnes en Russie.L'acquisition d'Inforum va permettre à Barry Callebaut d'étendre de façon significative sa présence et sa capacité de fabrication en Russie, deuxième plus grand marché de confiserie de chocolat en termes de volume au monde.La Russie est un marché du chocolat traditionnel dont la consommation moyenne annuelle par habitant est de 4,8 kg d'après Euromonitor. Les taux de croissance en volumes sont largement supérieurs au marché de confiserie de chocolat mondiale selon Nielsen.Antoine de Saint-Affrique, CEO du groupe Barry Callebaut, a déclaré : " Nous sommes ravis d'unir nos forces avec une société locale russe solidement implantée. L'héritage et les connaissances locales d'Inforum, associés à nos capacités d'innovation et notre expérience internationale, vont contribuer au renforcement mutuel de nos atouts respectifs. Ensemble, nous allons pouvoir continuer à apporter excellence et innovation au marché et mieux servir les fabricants de chocolat grand public russes. "