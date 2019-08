Zurich (awp) - Le négociant en cacao et spécialiste des produits cacaotés Barry Callebaut a inauguré une deuxième usine en Indonésie. Ce site de production, situé vers Bandung, résulte d'un accord en approvisionnement signé en novembre dernier avec Garudafood, un des plus grands producteurs d'aliments et de boissons d'Indonésie, précise le groupe zurichois vendredi.

Barry Callebaut revendique plus de 550 employés en Indonésie, sur les sites de Bandung, Gresik, Jakarta, Lampung et Makassar.

A en croire les études de marchés conduites par le groupe britannique Euromonitor, la consommation annuelle de chocolat en Indonésie n'atteint que 300 grammes par habitant. La demande se renforce toutefois, avec un volume de ventes en hausse de 3,4% l'année dernière contre 1,4% en moyenne sur la période 2013-2018.

