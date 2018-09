Barry Callebaut : accord avec Burton's Biscuit Company

19/09/2018 | 08:49

Barry Callebaut annonce un accord à long terme avec Burton's Biscuit Company, le deuxième fabricant de biscuits du Royaume Uni, portant sur la fourniture de plus de 12.000 tonnes de chocolat et de pâte à glacer par an.



Parallèlement, le chocolatier suisse acquerrait les actifs de fabrication de chocolat de Burton's à Moreton, près de Liverpool. Il augmenterait ainsi sa capacité de production au Royaume Uni, l'un des plus grands marchés de confiseries chocolatées d'Europe.



