Barry Callebaut : construction d'une chocolaterie en Inde

23/07/2019 | 09:05

Barry Callebaut annonce avoir posé la première pierre d'une nouvelle chocolaterie à Baramati, à environ 250 km au sud-est de Mumbai. Représentant le plus gros investissement du groupe helvétique en Inde, ce site devrait être opérationnel vers la mi-2020.



Cette chocolaterie disposera alors d'une capacité de production annuelle de plus de 30.000 tonnes de chocolat et de mélange, ainsi que d'un laboratoire de recherche-développement. Elle emploiera entre 100 et 120 personnes, créant ainsi de nouveaux postes qualifiés.



