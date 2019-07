Barry Callebaut : création d'un centre en Belgique

04/07/2019 | 08:45

Barry Callebaut fait part de la construction d'un nouveau centre de distribution global à Lokeren, en Belgique. Comprenant une surface d'entreposage de plus de 60.000 m2, il servira de plateforme logistique pour les chocolats produits par le groupe suisse.



Ce nouveau centre permettra de consolider les activités actuellement réparties sur plusieurs sites dans la région d'Aalst, et donc d'optimiser et accroitre l'efficience de la distribution des produits Barry Callebaut.



Le chocolatier louera ce centre d'entreposage construit par Warehouses De Pauw (WDP) à travers un contrat de location à long terme. La prise en main du site par le groupe est attendue pour le troisième trimestre 2021.



