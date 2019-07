Barry Callebaut : croissance de 5,7% du CA à neuf mois

11/07/2019 | 08:44

Barry Callebaut revendique sur les neuf premiers mois de son exercice 2018-19 un chiffre d'affaires de 5,48 milliards de francs suisses, en croissance de 5,7% en données brutes et de 8,2% en monnaies locales.



Le chocolatier helvétique a vu ses volumes vendus s'accroitre de 5% à 1,59 million de tonnes, avec une accélération à +10,6% sur le troisième trimestre et surperformant largement le marché de la confiserie au chocolat.



'Toutes les régions ont contribué à la bonne dynamique de ventes', souligne le directeur général Antoine de Saint-Affrique, qui se déclare confiant dans la réalisation de ses objectifs à moyen terme actuels.



