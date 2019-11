Barry Callebaut : en recul après ses résultats annuels

06/11/2019 | 11:49

Barry Callebaut recule de 3,5% à Zurich, alors que le chocolatier a dévoilé un bénéfice net en hausse de 3,2% à 368,7 millions de francs suisses sur son exercice 2018-19, en bas de fourchette des attentes des analystes selon Aurel BGC.



Son profit opérationnel s'est accru de 8,5% à 601,2 millions de francs, pour des revenus annuels en croissance de 5,2% à 7,31 milliards (+7,8% en monnaies locales) et des volumes de ventes en progression de 5,1%.



Barry Callebaut confirme ses objectifs à moyen terme et a l'intention de proposer un dividende de 26 francs suisses par action à ses actionnaires, en hausse de 8,3%, soit un taux de distribution de 39% du résultat net.



