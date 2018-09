Barry Callebaut : grimpe avec un relèvement d'analyste

12/09/2018 | 15:56

Barry Callebaut grimpe de 6% à Zurich avec le soutien d'UBS qui n'est plus d'avis de vendre le titre du chocolatier et adopte une position 'neutre', avec un objectif de cours à 12 mois passant de 1340 à 1790 francs suisses.



Selon les analystes, le ratio rendement/risque du dossier s'est amélioré alors que le titre sous-performe sensiblement la Bourse suisse depuis le début de l'année (12% environ à la date de rédaction de la note).



En outre, UBS voit désormais d'un bon oeil l'orientation des volumes en 2019, anticipant la signature prochaine de nouveaux contrats. Idem pour l'évolution de la rentabilité opérationnelle et des flux de trésorerie.



